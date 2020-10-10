Власти Беларуси разрешили Сергею Тихановскому впервые после ареста позвонить своей жене

Власти Беларуси разрешили арестованному Сергею Тихановскому, который собирался участвовать в президентских выборах, позвонить своей жене Светлане, сообщает телеграм-канал Nexta. Факт телефонного разговора подтверждает телеграм-канал Тихановской.

Это был первый разговор Светланы и Сергея Тихановских с момента задержания блогера 29 мая в Гродно. «Первый разговор за 4 месяца, за 134 дня», — говорится в сообщении лидера белорусской оппозиции, которая после оглашения результатов выборов была вынуждена покинуть страну.

Сергей не ожидал, что ему разрешат поговорить с женой, сказал советник Тихановской по международным делам Франак Вячорка «Радио Свободе». Во время беседы со Светланой он был не один, считает советник. Супруги поговорили о детях и содержании в тюрьме, по словам Тихановского, после перевода в Жодино, он немного набрал вес.

Муж Тихановской добавил, что следит за всеми новостями и считает, что «следует быть более жесткими» и «продолжать встречаться с главами иностранных государств», передал разговор Вячорка.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в СИЗО встретился с задержанными представителями белорусской оппозиции. На встрече присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова, Виталий Шкляров и Юрий Воскресенский, судя по фотографии, опубликованной в телеграм-канале «Пул Первого».