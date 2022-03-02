«ВКонтакте» заблокировала страницу Дождя
Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницу Дождя по требованию российской Генпрокуратуры.
Администрация «ВКонтакте» прислала уведомление о блокирове в 11:54 2 марта.
«В уведомлении [Генпрокуратуры] сказано, что в сообществе „целенаправленно и систематически размещаются информационные материалы, содержащие ложную информацию относительно сущности >специальной военной операции на территории Украины“, ее форме, способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооруженных Сил Российской Федерации, жертвах среди мирного населения, а также, содержащие призывы к организации массовых (публичных) мероприятий на территории Российской Федерации“», — говорится в сообщении «ВКонтакте».
Группа Дождя в этой соцсети больше недоступна.
Мы продолжаем работать в твиттере, Telegram, на YouTube, в Facebook и «Одноклассниках». Сайт и группа во «ВКонтакте» доступны через VPN-сервисы.
Сайт Дождя был заблокирован накануне, 1 марта. Вместе с ним радиостанцию «Эхо Москвы» сняли с эфира, сайт также заблокировали.
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