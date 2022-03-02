«ВКонтакте» заблокировала страницу Дождя

Администрация «ВКонтакте» прислала уведомление о блокирове в 11:54 2 марта.

«В уведомлении [Генпрокуратуры] сказано, что в сообществе „целенаправленно и систематически размещаются информационные материалы, содержащие ложную информацию относительно сущности >специальной военной операции на территории Украины“, ее форме, способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооруженных Сил Российской Федерации, жертвах среди мирного населения, а также, содержащие призывы к организации массовых (публичных) мероприятий на территории Российской Федерации“», — говорится в сообщении «ВКонтакте».

Группа Дождя в этой соцсети больше недоступна.

Мы продолжаем работать в твиттере, Telegram, на YouTube, в Facebook и «Одноклассниках». Сайт и группа во «ВКонтакте» доступны через VPN-сервисы.

Сайт Дождя был заблокирован накануне, 1 марта. Вместе с ним радиостанцию «Эхо Москвы» сняли с эфира, сайт также заблокировали.