В Конгрессе США пообещали «решительный ответ» в случае отмены Трампом санкций против России

Если избранный президент США Дональд Трамп попытается отменить последние введенные против России санкции, он получит «решительный» ответ от Конгресса, заявил в интервью ABC член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф.

Введенные недавно санкции, по мнению Шиффа, носят символический характер, и их недостаточно для сдерживания России. «Вы увидите, что и демократы, и республиканцы, например, Джон Маккейн и Линдси Грэм вместе представят пакет более жестких санкций», — заявил он.

Шифф также раскритиковал Трампа за то, что избранный президент ставит под сомнение работу спецслужб. «Если он хочет иметь хоть какой-то авторитет как президент, ему необходимо перестать так говорить. Он должен перестать принижать разведовательные службы. Он должен полагаться на них. Ему придется полагаться на них», — заявил Шифф.

По его словам, все члены комитета по делам разведки в палате представителей не сомневаются, что хакерские атаки устраивала Россия.

29 декабря США ввели новые санкции в отношении России из-за предполагаемого вмешательства российских хакеров и спецслужб в президентские выборы в США. Под санкции попали шесть чловек и пять организаций, в том числе ФСБ и ГРУ. Из США такжы быди выдворены 35 российских дипломатов.

Трамп заявил, что несправедливо обвинять Россию в причастности к кибератакам, если об этом неизвестно точно.