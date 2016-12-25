Визит премьера Украины в Израиль отменили из-за ситуации с резолюцией ООН по Палестине

Визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль для встречи со своим коллегой Биньямином Нетаньяху отменен из-за ситуации с голосованием в Совете Безопасности ООН по Палестине. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, Гройсман сам перенес свой визит. Накануне в Совебезе ООН состоялось голосование по резолюции, запрещающей Израилю строить поселения в Палестине. Из 15 постоянных членов организации 14 проголосовали за принятие резолюции, воздержались только США.

По информации израильского издания Ynet News, визит Гройсмана был отменен по инициативе израильской стороны. Такое решение принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на позицию Украины в Совбезе ООН. По словам источников, украинский премьер отнесся к такому решению «с пониманием».

Официальная реакция Израиля на итоги голосования в ООН была резко негативной. Нетаньяху назвал резолюцию «позором». Помимо этого, Израиль отозвал своих послов из Новой Зеландии и Сенегала. Эти страны были инициаторами рассмотрения резолюции в ООН. Принять резолюцию позволила позиция США. Ранее они блокировали их прохождение в Совбезе, накладывая вето на инициативы по Израилю и Палестине.