Вину за лесные пожары в Краснодарском крае возложили на туристов

Лесные пожары в Краснодарском крае и заповеднике Утриш могли возникнуть из-за того, что туристы неосторожно обращались с огнем. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире «России 24», его слова передает ТАСС.

«Так называемый дикий отдых на побережье [Черного моря] присутствует. Люди любят уходить… высоко в горы с палатками, чтобы провести время без других людей. И я думаю (следствие, конечно, разберется), что причиной пожара эти самые туристы и явились: неосторожное обращение с огнем», — сказал он.

В пресс-службе администрации Геленджика агентству уточнили, что, согласно предварительной версии, пожар разгорелся из-за туристов, «которые подошли на лодке к берегу и устроили в лесу пикник». Сейчас эту версию проверяет полиция.

К утру 25 августа на территории заповедника Утриш выгорело 102 гектара леса. Также горят леса в в Туапсинском районе, Новороссийске и Геленджике. Самая тяжелая ситуация в Анапе — там ввели режим чрезвычайной ситуации, людей эвакуируют с пляжей.

На превью: фото очевидца / «Новая газета»