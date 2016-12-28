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СМИ узнали об отстранении от соревнований биатлонисток Вилухиной и Романовой

Новости
21:28, 28 декабря
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Междунардный союз биатлонистов (IBU) отстранил от соревнований, проводящихся под эгидой организации, российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову в связи с докладом независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте, пишет газета La Gazzetta dello Sport.

Обе спортсменки выступали на зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года. Вилухина завоевала серебро в спринте, а Романова выступала в составе эстафетной команды, которая заняла второе место. В начале ноября Вилухина объявила о завершении карьеры.

WADA 15 декабря отправило IBU список из 31 российского биатлониста, которых подозревает в употреблении допинга. Союз начал расследование в отношении 29 из них.

Кроме того, IBU принял решение временно отстранить от соревнований двух российских биатлонистов, в отношении которых уже открыл расследование Международный олимпийский комитет. Имена этих спортсменов не назывались.

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