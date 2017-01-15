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Торговое представительство России в Вильнюсе забросали яйцами

Новости
18:53, 15 января
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Неизвестные забросали яйцами здание российского торгово-экономического представительства в Литве, расположенное в Вильнюсе. Об этом сообщает агентство Delfi со ссылкой заявление местной полиции.

Инцидент произошел накануне, 14 января. Неизвестные бросили за забор представительства несколько яиц. Отмечается, что ведомство находится на территории посольства России в Литве.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента и ищет ответственных. Литовские правоохранители расценили произошедшее как уличное хулиганство, не увидев в этом политических мотивов.

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