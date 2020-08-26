Виктор Гришин ушел с поста ректора РЭУ имени Плеханова
Виктор Гришин покинул пост ректора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, который он возглавлял с 2008 года, передает ТАСС.
«Да, действительно, я уволился. По собственному желанию. Мне почти 70 лет, пока не знаю, где буду работать и буду ли», — сказал он агентству.
Добавлено. Временно исполняющим обязанности ректора РЭУ имени Плеханова с 28 августа назначен Иван Лобанов, ректор Государственного университета управления.
Ранее силовики задержали сына Виктора Гришина, Алексея Гришина, который занимал должность проректора МГУ. Гришина подозревают в преднамеренном банкротстве ООО «СДС-Управление строительства», он этапирован в Саранск.
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