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«Викинг» первым из российских фильмов вошел в топ-10 мирового проката

Новости
15:02, 13 января
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Российский фильм «Викинг» впервые в истории отечественного кино вошел в топ-10 лидеров мирового проката. Об этом сообщили в пресс-службе Роскино, передает «Интерфакс».

За прошедший уикэнд картина собрала 6,7 миллиона долларов и опередила по кассовым сборам американскую драму «Призрачная красота». При этом российский фильм показывали в четырех странах, а американский — в 49. «Таким образом, российский фильм впервые в истории нашей киноиндустрии вошел в топ-10 кассовых сборов мирового кинопроката», — отметили в пресс-службе.

Опередили «Викинг» по сборам в мировом прокате за 5-8 января «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Кредо убийцы», «Пассажиры», «Зверопой», «Моана» и «Великая стена». Также в топ-10 вошли чемпионы проката из Индии, Китая и Японии, показ которых в российских кинотеатрах не планируется.

Наш ответ «Игре престолов»: что показали в байопике о князе Владимире. Режиссер фильма «Викинг» Андрей Кравчук о том, на что потратили 1,5 миллиарда рублей

Исторический картина «Викинг» рассказывает о приходе к власти в X веке князя Владимира. Бюджет фильма составил 20 миллионов долларов. На сегодняшний день с 29 декабря он собрал более 20,2 миллионов долларов.

«Викинг» продан более чем в 60 стран, в том числе Германию, Испанию, Бельгию, Швейцарию, Чехию, Словакию и страны бывшей Югославии.

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