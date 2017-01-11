Якутский кинотеатр не покажет «Ла-Ла-Ленд» из-за «Викинга»

Кинотеатр «Лена» в Якутии не сможет показать фильм «Ла-Ла-Ленд» и еще три премьеры 2017 года из-за отказа увеличивать количество сеансов российской картины «Викинг». Об этом TJournal рассказал заместитель директора кинотеатра Георгий Николаев.

«Мы не смогли договориться с правообладателями, компанией „Централ Партнершип“, по расстановке сеансов фильма „Викинг“ на Новый год. Мы предлагали один хороший сеанс, а они хотели поставить пять сеансов в однозальный кинотеатр. Мы отказались показывать фильм», — пояснил Николаев.

По словам замдиректора кинотеатра, в ответ «Централ Партнершип» отказалась предоставить пакет картин Paramount Pictures, в который, кроме «Ла-Ла-Ленда», также входили фильмы «Молчание», «Три Икса: Мировое господство» и «Звонки».

Николаев добавил, что менеджер отдела букинга «Централ Партнершип» Ольга Корниенкова объяснила причину отказа словами: «Потому что Викинг…».

Исторический фильм «Викинг», рассказывающий о приходе к власти князя Владимира, вышел в прокат 29 декабря. Это один из самых дорогих проектов российского кинематографа. Бюджет картины составил около 1,2 миллиарда рублей, часть средств предоставил «Фонд кино». Через девять дней после выхода в прокат сборы «Викинга» в кинотеатрах России и стран СНГ, по данным издания «Кинобизнес сегодня», составили более миллиарда рублей. В последний раз такую сумму в первые дни проката собрал «Сталинград» Федора Бондарчука — за 11 дней в 2013 году.

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» о джазовом пианисте, который влюбляется в молодую актрису, выйдет в прокат в России 12 января. Мировая премьера фильма состоялась 31 августа 2016 года на Венецианском международном кинофестивале. За это время общая сумма кассовых сборов, по данным «Кинопоиска», составила более 88 млн долларов. Бюджет фильма оценивают в около 30 млн долларов.

Картина получила рекордное количество премий на церемонии «Золотой глобус» — фильм победил в семи номинациях, в том числе за лучший сценарий, лучший саундтрек, в категории «лучший мюзикл или комедия». Дэмиен Шазелл был признан лучшим режиссером, а главных героев — Эмму Стоун и Райана Гослинга — признали лучшими актерами.