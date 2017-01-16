Директор Театра.doc опубликовала видео с «избиением актера Павленским»

«Иллюстрация — видео с камер наблюдения, о которой пишет Сева. Человек, который пять или шести раз бьет лежащего бывшего бойфренда Насти — Петр Павленский. Ни к политике, ни к искусству, ни к театру ничего из этого — никакого отношения не имеет», — написала Гремина.

Сценарист и продюсер Театра.doc Всеволод Лисовский заявил, что художник Петр Павленский с соратницей Оксаной Шалыгиной напали на одного из актеров театра.

По информации газеты, в отношении Павленского и Шалыгиной проводится проверка по двум статьям Уголовного кодекса. Ранее Павленский рассказал Дождю, что в отношении него и Шалыгиной проводится проверка по статье 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера»). Заявление на него и Шалыгину написала актриса Театра.doc Анастасия Слонина, утверждает он.

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