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Директор Театра.doc опубликовала видео с «избиением актера Павленским»

Новости
15:22, 16 января
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Директор Театра.doc  Елена Гремина опубликовала в фейсбуке видео, на котором, предположительно, художник Петр Павленский избивает актера театра.

«Иллюстрация — видео с камер наблюдения, о которой пишет Сева. Человек, который пять или шести раз бьет лежащего бывшего бойфренда Насти — Петр Павленский. Ни к политике, ни к искусству, ни к театру ничего из этого — никакого отношения не имеет», — написала Гремина. 

Сценарист и продюсер Театра.doc Всеволод Лисовский заявил, что художник Петр Павленский с соратницей Оксаной Шалыгиной напали на одного из актеров театра. 

По информации газеты, в отношении Павленского и Шалыгиной проводится проверка по двум статьям Уголовного кодекса. Ранее Павленский рассказал Дождю, что в отношении него и Шалыгиной проводится проверка по статье 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера»). Заявление на него и Шалыгину написала актриса Театра.doc Анастасия Слонина, утверждает он.

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