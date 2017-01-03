Видео предполагаемого террориста, который расстрелял 39 человек в Стамбуле.Запись распространили турецкие издания
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В новогоднюю ночь в Стамбуле произошло нападение на ночной клуб «Реина». Вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям, в результате погибли 39 человек, еще 69 ранены. Власти Турции признали произошедшее терактом, позже ответственность за него взяла на себя запрещенная организация «Исламское государство». Террористу удалось скрыться с места происшествия, сейчас он по-прежнему находится на свободе. 3 января турецкий СМИ распространили видео, которе снял предполагаемый террорист. Ранее его фото опубликовала турецкая полиция.
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