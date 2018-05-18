«Вести.ру» прорекламировали ролик об «оккупации» Крыма

В ночном выпуске новостей канала «Россия 24» на сайте «Вести.ру» показывали рекламу украинского проекта документального кино «Вавилон 13» с рассказом о том, что Россия «решила вторгнуться и захватить части Украины — сначала Крым, потом Донбасс». Рекламу заметил журналист «Ведомостей».

В ролике проекта «Вавилон 13» украинская актриса Иванна Сахно на английском языке рассказывает, что у России «не получилось сохранить марионеточный режим и она решила вторгнуться и захватить части Украины — сначала Крым, потом Донбасс» и что режиссер-документалист Олег Сенцов был «похищен российскими оккупационными властями» и сидит в российской тюрьме, где «его медленно убивают», пересказывают «Ведомости».

Как отмечают «Ведомости», показ ролика не был случайностью, поскольку эту же рекламу корреспонденту газеты показали еще раз. Его полная версия находится в официальном канале «Вавилон 13» на YouTube.

Представитель государственного медиахолдинга ВГТРК, в который входят «Вести.ру» и «Россия 24», узнал о показе ролика от корреспондента «Ведомостей» и отказался от комментариев. Источник в ВГТРК рассказал, что ролик о Сенцове попал на сайт «Вести.ру» через рекламную систему Facebook и добавил: «Мы немедленно ее отключили».

Сайты при размещении рекламы часто сотрудничают с внешними рекламными системами, самые известные из которых — «Яндекс.Директ», Google AdSense, которые объединяют десятки тысяч или даже миллионы сайтов, выступают как посредники и предлагают клиентам место на своих партнерских сайтах, объясняет издание. Сотрудники СМИ и рекламных агентств рассказывали «Ведомостям», что редакции сайтов практически не могут контролировать содержание объявлений, которые приходят от рекламных систем. Площадки могут ставить ограничения по тематике рекламы, брендам и ключевым словам в ролике, но рекламодатели и агентства умеют обходить такие фильтры, объясняют собеседники издания.

Российское государство считает переход Крыма под юрисдикцию России присоединением. Сенцова российский суд приговорил к 20 годам строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Недавно режиссер объявил в колонии голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.