Адвокат Весельницкая обратится в ФБР из-за обвинений в воспрепятствовании правосудию

Адвокат Наталья Весельницкая намерена обратиться в ФБР и Минюст США в связи с предъявлением ей обвинений в попытке помешать расследованию о мошенничестве при отмывании денег, сообщает РБК.

«Безусловно, я буду обращаться к ФБР и к Министерству юстиции США», — сказала Весельницкая. Она добавила, что будет требовать проведения служебной проверки и возбуждения уголовных дел в отношении людей, которые стоят за предъявлением обвинения.

Прокуратура Нью-Йорка 8 января предъявила Весельницкой обвинения в попытке помешать расследованию дела об отмывании денег влиятельным бизнесменом из России. По информации The New York Times, Минюст США обратился к правительству России с просьбой оказать содействие в расследовании, однако представители правительства отказались помочь. Издание отметило, что расследование указывает на тесные связи Весельницкой с Кремлем.

Весельницкая связала предъявление обвинений в попытке воспрепятствовать профессиональной деятельности. «Полагаю, что это все направлено на то, чтобы не дать мне осуществлять профессиональную деятельность в том ключе, который является болезненным для Америки, а именно связан с законом Магнитского. С той покупкой правосудия и конгресса, чтобы не дать этим фактам стать публично известными. Я только таким образом могу это расценить», — сказала она изданию «Вести»

В июле 2017 года The New York Times узнала о встрече сына Дональда Трампа с Весельницкой в июне 2016 года, во время которой адвокат якобы передала ему компромат на Хиллари Клинтон. Весельницкая отрицает эту информацию.