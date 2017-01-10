Верховный суд Венесуэлы счел неконституционной попытку отправить Мадуро в отставку

Суд запретил депутатам продолжать процедуру отстранения президента Николаса Мадуро от должности.

Суд также подтвердил свою позицию, выраженную в ноябре, когда он приказал Национальному собранию воздержаться от действий против главы республики.

Ранее парламент Венесуэлы проголосовал за признание президента Николаса Мадуро «оставившим свой пост», что является основанием для его отставки. За это решение проголосовали 106 из 165 депутатов в контролируемом оппозицией парламенте.

В октябре парламент проголосовал за проведение расследования в отношении Мадуро после того, как власти отменили референдум, нацеленный на отставку президента страны.