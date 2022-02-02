Верховный суд признал «движение „Колумбайн”» террористическим

Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании террористическим «движения „Колумбайн”»*. Об этом сообщает ТАСС.

«Интерфакс» уточняет, что «другое наименование [движения] — скулшутинг».

Что конкретно понимается под этим «движением», не уточняется.

Ранее признать «движение „Колумбайн”» террористическим предлагала директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. После стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете она называла его «скулшутингом — движением школьных расстрелов».

«Колумбайн» — название школы в США, где в 1999 году двое учеников расстреляли 13 человек, а затем покончили с собой. В России «колумбайном» стали называть любые нападения на школы.

Роскомнадзоре создавал рабочую группы по блокировке сообществ с информацией о «Колумбайне». «ВКонтакте» удаляет страницы о школьных стрелках.

*Движение «Колумбайн» признано террористическим и запрещено на территории России