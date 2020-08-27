Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене трехдневного голосования

Верховный суд России отказался рассматривать коллективный иск кандидатов в депутаты об отмене трехдневного голосования на выборах в сентябре 2020 года. Об этом сообщила председатель движения «Открытая Россия» Анастасия Буракова в своем телеграм-канале.

По ее словам, в своем определении ВС ссылается на то, что истцы обжалуют положения федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав», которые дают Центризбиркому право урегулировать досрочное голосование.

«Вместе с тем, в исковых требованиях черным по белому указано, что мы обжалуем конкретный нормативно-правовой акт — постановление ЦИК… „О внесении изменений в Порядок организации голосования на цифровых избирательных участках на выборах, проводимых 13 сентября 2020 года“, а не положение федерального закона», — написала Буракова.

В ближайшее время истцы подадут частную жалобу на определение.

Иск был подан 25 августа, под ним подписались сто кандидатов на выборы разных уровней от проекта «Объединенные демократы». Они считают, что ЦИК не имел право вводить новые формы голосования.

31 июля президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить выборы досрочно, то есть в течение трех дней, включая непосредственно день выборов. Инициативу критиковали члены избирательных комиссий и эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос». Они считают, что поспешное принятие закона сулит отсутствием законодательных гарантий контроля над ходом голосования и, как следствие, масштабными фальсификациями.

Изначально предполагалось, что новая форма проведения выборов не будет использоваться в единый день голосования, назначенный на 13 сентября.

Фото на превью: «Кто если не Буракова» / Telegram