Верховный суд Беларуси отказал в жалобах о непризнании итогов выборов президента

Верховный суд Беларуси отказался удовлетворять жалобы на непризнание итогов выборов главы государства, которые подали бывшие кандидаты в президенты Беларуси Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая. Об этом сообщает Tut.by.

В суде отметили, что жалоба Тихановской не подлежит рассмотрению в Верховном суде, так как признать выборы недействительными может только Центральный избирком.

14 августа Тихановская подавала аналогичную жалобу в ЦИК, ей отказали.

После оглашения результатов президентских выборов в Беларуси, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, в стране начались массовые протесты с требованиями провести новые выборы и призывами к отставке Лукашенко.

В первые дни митинги сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями с силовиками, четыре человека погибли.