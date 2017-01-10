Власти Москвы проложат велодорожки на недавно благоустроенных улицах

Столичные власти проложат дорожки для велосипедистов на улицах, которые были благоустроены летом прошлого года по программе «Моя улица». Об этом сообщает РБК со ссылкой на тендерную документацию департамента транспорта Москвы.

Велодорожки планируют устроить на 23 улицах, в том числе на Кремлевской набережной, Моховой улице, Большой Якиманке, Новом Арбате, Садовом кольце от Арбата до Долгоруковской улицы, Петровке и частично Таганской. В рамках этого проекта также намерены установить 312 велосипедных светофоров и обустроить 47 нерегулируемых пешеходных переходов.

Согласно документам, на проектирование новых велополос потратят почти 10 миллионов рублей. После этого будет организован тендер на прокладку дорожек.

Как отмечает издание, большинство улиц, на которых планируют оборудовать велодорожки были благоустроены в прошлом году по программе «Моя улица». Там расширили тротуары, положили новый асфальт или плитку, установили скамейки и урны, убрали под землю провода, высадили деревья, оборудовали пешеходные переходы и парковки.

Программа «Моя улица» существует с 2015 года. За это время было благоустроено более ста улиц, стоимость работ составила около 45 миллиардов рублей. В следующем году планируется устроить еще около 60 улиц.