Вексельберг сократил долю в швейцарских компаниях из-за санкций

Виктор Вексельберг сократил свою долю в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach на фоне попадания под американские санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя группы «Ренова».

По его словам, Вексельберг сократил долю в инжиниринговой компании Oerlikon с 43% до 19,9%. Доля бизнесмена в сталелитейщике Schmolz + Bichenbach снизилась с 42% до 12,6%. Таким образом Вексельберг планирует вывести швейцарские активы «Реновы», попавшей в санкционный список США.

Отмечается, что бизнесмен заключил сделку с миноритарными акционерами и менеджерами «Реновы» Евгением Ольховиком и Владимиром Кремером. Согласно договоренности, они увеличили эффективную долю в компании Liwet Holding, через которую «Ренова» владела акциями швейцарских компаний. В результате Кремер и Ольховик получили доли в Oerlikon и Schmolz + Bickenbach. При этом доля самой «Реновы» в Liwet опустилась ниже контроля и теперь составляет 44,46%.

Как рассказали агентству в Oerlikon, американские санкции не повлияли на работу компании. Однако там отметили, что некоторые финансовые учреждения нуждаются в разъяснениях относительно санкций в отношении Вексельберга. В Schmolz + Bichenbach не смогли оперативно прокомментировать информацию о сделке.



В начале апреля Минфин США ввел санкции в отношении 24 российских чиновников и бизнесменов и 14 связанных с ними компаний. Под санкции, в частности, попала группа «Ренова» Виктора Вексельберга. Reuters сообщало, что после введения в апреле новых американских санкций были заморожены активы «Реновы» на 1,5-2 миллиарда долларов.

11 апреля стало известно, что швейцарский машиностроительный концерт Sulzer покупает 5 млн собственных акций у «Реновы». Доля «Реновы» в капитале Sulzer опустится ниже 50% и составит 48,83%. Таким образом, Sulzer планирует сделать группу Вексельберга миноритарным акционером, чтобы вывести ее из-под действия санкций.