Прямой эфир
61,12
63,87
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
«Коммерсантъ» рассказал об отсутствии признаков внешнего воздействия на упавший Ту-154
В Москву вылетел первый самолет с телами погибших при крушении Ту-154
Умер певец Джордж Майкл
«Ведомости» узнали о новом возможном акционере «Роснефти»

«Ведомости» узнали о новом возможном акционере «Роснефти»

Новости
06:20, 26 декабря
2 442
0
Поделиться

У «Роснефти» может появиться еще один арабский акционер, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров компании и высокопоставленного чиновника.

По их словам, речь идет о фонде Mubadala.

Собеседники издания отмечают, что к пакету акций, который был недавно продан Glencore и Qatar Investment Authority в рамках программы приватизации, сохраняется большой интерес. Это вызвано ростом цен на нефть, сменой дивидендной политики «Роснефти», а также приходом к власти в США Дональда Трампа и возможностью отмены санкций в отношении России, пишет газета.

Пока не известно, кто из акционеров может продать часть пакета. По мнению собеседника «Ведомостей» из крупного инвестиционного фонда, из-за того, что большая часть сделки по покупке акций «Роснефти» Glencore и катарским фондом была профинансирована заемными средствами, логично предположить, что в консорциуме могут появиться новые акционеры, способные заместить эту задолженность.

В QIA, Glencore и Mubadala на запросы «Ведомостей» не ответили, а представитель «Роснефти» от комментариев отказался.

Пакет акций «Роснефти» был приобретен Glencore и Катарским суверенным фондом в начале декабря. Сумму сделки оценили в 10,2 миллиарда евро. Из них собственные средства Glencore составляли 300 миллионов евро, катарского фонда — 2,5 миллиарда евро. Остальную сумму обеспечили банки.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Почему сорвалась сделка по продаже «Роснефти» японцам
«Роснефть» снова просит льготы: почему на этот раз Сечин может проиграть И зачем компании нужно повысить капитализацию, если приватизация уже прошла
Сечин уже не страшен: как суд над РБК повлияет на медиа в России Объясняет бывший шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2