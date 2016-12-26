«Ведомости» узнали о новом возможном акционере «Роснефти»

У «Роснефти» может появиться еще один арабский акционер, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров компании и высокопоставленного чиновника.

По их словам, речь идет о фонде Mubadala.

Собеседники издания отмечают, что к пакету акций, который был недавно продан Glencore и Qatar Investment Authority в рамках программы приватизации, сохраняется большой интерес. Это вызвано ростом цен на нефть, сменой дивидендной политики «Роснефти», а также приходом к власти в США Дональда Трампа и возможностью отмены санкций в отношении России, пишет газета.

Пока не известно, кто из акционеров может продать часть пакета. По мнению собеседника «Ведомостей» из крупного инвестиционного фонда, из-за того, что большая часть сделки по покупке акций «Роснефти» Glencore и катарским фондом была профинансирована заемными средствами, логично предположить, что в консорциуме могут появиться новые акционеры, способные заместить эту задолженность.

В QIA, Glencore и Mubadala на запросы «Ведомостей» не ответили, а представитель «Роснефти» от комментариев отказался.

Пакет акций «Роснефти» был приобретен Glencore и Катарским суверенным фондом в начале декабря. Сумму сделки оценили в 10,2 миллиарда евро. Из них собственные средства Glencore составляли 300 миллионов евро, катарского фонда — 2,5 миллиарда евро. Остальную сумму обеспечили банки.