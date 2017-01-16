«Ведомости» узнали о планах правительства заменить льготную ставку НДС поддержкой малоимущих

В правительстве обсуждают замену льготной ставки НДС на адресную поддержку малоимущих, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четырех федеральных чиновников.

Эту идею рассматривают в Минфине и Минэкономразвития.

Осенью Минфин предлагал поднять ставку НДС в 2017 году до 12%, а с 2019 года увеличивать ее на два процентных пункта, пока она не станет равной стандартной ставке в 18%. Ведомство при этом предложило выдавать самым бедным слоям населения по 1500 рублей в месяц.

Двое собеседников «Ведомостей» говорят, что что чиновники отмечают неэффективность льготной ставки. По словам одного из них, она также дорого обходится бюджету — примерно в 150 миллиардов рублей в год.

Для введения адресных субсидий нужно создать базу данных о домохозяйствах, ввести пилотный проект в отдельных регионах и только потом отменять льготу. Этот механизм прорабатывают в финансовом блоке правительства, рассказал один из собеседников газеты. Минфин пока не просчитывал социальный и инфляционный эффект отмены льготного НДС, отметил источник газеты.

Минэкономразвития и представитель вице-премьера Ольги Голодец на запросы «Ведомостей не ответили».

Льготным НДС облагаются основные продукты питания, товары для детей, книги и лекарства.