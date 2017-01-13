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«Ведомости» узнали о массовых проверках Центробанка в малых пенсионных фондах

Новости
05:39, 13 января
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Центробанк начал массовую проверку пенсионных фондов, работающих в форме некоммерческих организаций, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера одного из таких НПФ.

По данным гендиректора компании «Пенсионный партнер» Сергея Околеснова, Центробанк проверяет бухгалтерские балансы, учредителей, обороты по счетам и другую отчетность.

«Проверка явно неформальная и весьма тяжелая для фондов», — отметил Околеснов.

О проверках также рассказали в НПФ «Уголь» и «Империя».

В 2013 году был принят закон об акционировании НПФ, согласно которому фонды в срок до первого января 2016 года должны были стать акционерными обществами. Те, кто остался в форме НКО, могут управлять только пенсионными резервами. К концу 2016 года лицензии имели 23 фонда, работавшие в формате НКО, отмечают «Ведомости». По данным на третий квартал 2016 года, они управляли 765 миллиардами пенсионных резервов.

В Центробанке от комментариев отказались.

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