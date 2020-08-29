ВЭБ отчитался о многомиллиардных убытках из-за льготных кредитов бизнесу во время эпидемии

За первые шесть месяцев 2020 года убыток госкорпорации ВЭБ составил 43,5 миллиарда рублей, готовится в финансовой отчетности компании по международным стандартам.

Для сравнения, за первое полугодие 2019 года ВЭБ получил прибыль в размере 12,8 миллиарда рублей. «Интерфакс» отмечает, что в этом году убыток оказался почти в пять раз больше, чем в предыдущем.

Согласно отчету, на такие показатели повлияли поручительства банкам для выдачи кредитов малому и среднему бизнесу во время эпидемии. Еще одним важным факторов стало создание резервов, в том числе, по таким поручительствам.

Финансовый директор ВЭБ Андрей Московских отметил, что на финансовый результат также повлияло сокращение чистого процентного дохода «на фоне глобального снижения ставок кредитования».

За этот период ВЭБ выдал поручительства под льготные кредиты на общую сумму 500 миллиардов рублей для предпринимателям с нулевой или сниженной ставкой.

Программу льготных кредитов для бизнеса объявили для поддержания экономики во время эпидемии COVID-19, из-за которой в России полтора месяца действовал режим выходных дней.