Вдова погибшего в катастрофе Ту-154 опровергла конфликт с Минобороны

«У меня было единственное пожелание добиться отпевания для ребят, и сегодня все благополучно решилось, министерство обороны все устроило на самом высшем уровне. 16 января на кладбище будет митрополит Ювеналий, будет Соборный мужской хор», — рассказала Столяр.

Она добавила, что министерство «сердечно проявляет заботу о погибших». Столяр объяснила, что настаивала на отпевании погибших в храме, с которым «уже была договоренность». «Но сегодня меня очень мягко убедили в том, что отпевание будет на кладбище, где будет закрытый павильон и мемориал и это нисколько не умалит наших молитв и воздыханий. Зачем гонять людей, и священство, и хор, если можно сделать все компактно», — подчеркнула Столяр. Она заверила, что довольна таким решением.

Столяр добавила, что материал с ее рассказом о ситуации с похоронами жертв погибших «вышел совсем другим языком, совсем другим слогом и настроением, я написала редактору, что это не мои слова. Я говорила совсем о другом, и уж точно никакого конфликта не было», — сообщила Столяр.

О конфликте родственников жертв авиакатастрофы в Черном море с Минобороны со ссылкой на рассказ Надежды Столяр накануне сообщила «Медуза». В материале приводится рассказ Столяр о том, как она встретила временно исполняющего обязанности начальника департамента культуры Минобороны в офисе ансамбля имени Александрова в Москве. В разговоре со Столяр он назвал пожелания родственников о погребении погибших «хотелками».

Похороны 50 погибших в авиакатастрофе запланированы на 16 января. Их похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года в Черном море возле Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова. Все они погибли. Самолет направлялся в Сирию, где музыканты должны были сыграть новогодний концерт для российских военнослужащих на авиабазе «Хмеймим».