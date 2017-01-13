Прямой эфир
59,70
63,49
55,44
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Кремль прокомментировал фотографию Путина с руководством «ЧВК Вагнера»
Вдова погибшего в катастрофе Ту-154 опровергла конфликт с Минобороны
Россельхознадзор назвал фальсификатом четверть продукции на российском рынке
В Петербурге прошла акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Вдова погибшего в катастрофе Ту-154 опровергла конфликт с Минобороны

Новости
21:41, 13 января
463
0
Поделиться

Вдова солиста ансамбля имени Александрова Ивана Столяра Надежда Столяр опровергла информацию о конфликте родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154 с Минобороны, сообщает «Коммерсантъ».

«У меня было единственное пожелание добиться отпевания для ребят, и сегодня все благополучно решилось, министерство обороны все устроило на самом высшем уровне. 16 января на кладбище будет митрополит Ювеналий, будет Соборный мужской хор», — рассказала Столяр.

Она добавила, что министерство «сердечно проявляет заботу о погибших». Столяр объяснила, что настаивала на отпевании погибших в храме, с которым «уже была договоренность». «Но сегодня меня очень мягко убедили в том, что отпевание будет на кладбище, где будет закрытый павильон и мемориал и это нисколько не умалит наших молитв и воздыханий. Зачем гонять людей, и священство, и хор, если можно сделать все компактно», — подчеркнула Столяр. Она заверила, что довольна таким решением.

Столяр добавила, что материал с ее рассказом о ситуации с похоронами жертв погибших «вышел совсем другим языком, совсем другим слогом и настроением, я написала редактору, что это не мои слова. Я говорила совсем о другом, и уж точно никакого конфликта не было», — сообщила Столяр.

Версию теракта на борту Ту-154 окончательно исключили. Итоги взрывотехнического исследования обломков самолета

О конфликте родственников жертв авиакатастрофы в Черном море с Минобороны со ссылкой на рассказ Надежды Столяр накануне сообщила «Медуза». В материале приводится рассказ Столяр о том, как она встретила временно исполняющего обязанности начальника департамента культуры Минобороны в офисе ансамбля имени Александрова в Москве. В разговоре со Столяр он назвал пожелания родственников о погребении погибших «хотелками».

Похороны 50 погибших в авиакатастрофе запланированы на 16 января. Их похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года в Черном море возле Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова. Все они погибли. Самолет направлялся в Сирию, где музыканты должны были сыграть новогодний концерт для российских военнослужащих на авиабазе «Хмеймим». 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2