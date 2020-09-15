«Я все еще почти ничего не умею, но вчера смог целый день дышать сам». Навальный опубликовал первый пост после отравления

Политик Алексей Навальный опубликовал первый пост в инстаграме после отравления, а также фотографию из берлинской клиники «Шарите».

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую», — написал он.

14 сентября берлинская клиника «Шарите», где проходит лечение Навальный, выпустила заявление, в котором сообщила, что состояние российского оппозиционера продолжает улучшаться, его отключили от аппарата ИВЛ. The New York Times писала, что Навальный не планирует оставаться в Германии и хочет вернуться в Россию, как только выздоровеет.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в омскую больницу, а затем перевезли в «Шарите». Политик находился в коме до 7 сентября.

Правительство Германии объявило, что немецкие военные токсикологи нашли в организме Навального следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Эти результаты подтвердили три независимые лаборатории в Швеции и Франции. При этом российские врачи назвали диагнозом нарушение обмена веществ и резкое падение сахара в крови.