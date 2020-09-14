«Вашими налогами будут оплачены наши побои»: Тихановская — о российском кредите Беларуси
Соперница Александр Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала кредит на 1,5 миллиарда долларов, о котором договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко. По ее мнению, отдавать этот кредит должен будет лично белорусский президент, а не народ. Ее заявление опубликовано в телеграм-канале «Пул первой».
«Мой комментарий — это обращение к гражданам России: „Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы“», — сказала Тихановская. По ее мнению, кредит «может продлить агонию Лукашенко», но не сможет предотвратить победу народа.
14 сентября Путин впервые встретился с Лукашенко со дня выборов. На встрече российский президент упомянул, что они договорились о кредите на 1,5 миллиарда долларов, который Россия даст Беларуси. Он поддержал Лукашенко и сказал, что белорусский народ сам должен разобраться с ситуацией «без подсказок извне».
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК объявил победителем с 80% голосов Александра Лукашенко, который баллотировался на шестой срок. После этого по всей стране начались протесты и забастовки. Соперницу Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую вынудили уехать из страны, ее соратники создали Координационный совет оппозиции. Почти всех членов президиума совета арестовали или заставили уехать из Беларуси.
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