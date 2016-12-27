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Власти пообещали валокордин по рецептам уже со следующего года

Новости
14:40, 27 декабря
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Валокордин может отпускаться по рецепту в аптеках уже со второго квартала наступающего года,  такое заявление сделал вице-премьер Александр Хлопонин.

«В первом квартале мы окончательно примем решение, все изменения внесём в нормативные акты. И я думаю, что будет отпускаться в аптеках по рецепту со второго квартала»,  — сказал Хлопонин, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Тем не менее,  на прошлой неделе глава Минздрава Вероника Скворцова отметила , что не считает необходимым введение продажи по рецепту настоек и других медицинских препаратов, содержащих спирт. «Мы рассматриваем этот вопрос. Я знаю о тех заявлениях, которые делали некоторые члены правительства. Вопрос по рецептурному отпуску пока не решен», — сказала Скворцова журналистам. Она отметила, что такие лекарства, как валокордин, корвалол и настойка боярышника, а также зеленка и йод  для российских пенсионеров являются препаратами «каждого дня» и принимаются в микродозах. Для применения препаратов имеются «чёткие показания для большого количества людей», добавила министр. «Мы надеемся, что те меры, которые мы уже приняли, ограничение по таре и не более двух флакончиков в руки, будут достаточны», — сказала Скворцова. Она подчеркнула, что за два года мониторинга Минздрав не выявил злоупотреблений настойками, которые продаются в аптеках.

Фото: Depositphotos.com

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