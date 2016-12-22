Прямой эфир
60,98
63,60
54,53
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Варвару Караулову приговорили к 4,5 года колонии
Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в Москве
«Валокордин» и «Боярышник» будут продавать по рецепту
При взрыве газового баллона в подземном переходе в Москве пострадали шесть человек

«Валокордин» и «Боярышник» будут продавать по рецепту

Новости
14:53, 22 декабря
3 009
5
Поделиться

Препараты «Валокордин» и «Боярышник» будут продавать в аптеках только при наличии рецепта от врача. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин, передает РИА Новости.

Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

По его словам, такому регулированию подвергнутся и все остальные спиртосодержащие медицинские препараты — они будут продаваться в аптеках в малых объемах и отпускаться только при наличии рецепта. «Зачем это [спиртосодержащие настойки — Дождь] в таре, в которой поллитра? Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи — это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах», — сказал Хлопонин.

Он отметил, что людям необходимо от 4 до 40 капель «Валокордина», чтобы «он имел какой-то эффект». «Но у тебя в такой небольшой баночке четыре тысячи капель — это на сколько хватит?» — поинтересовался вице-премьер. При этом он добавил, что медицинская польза этого препарата «не доказана».

Эпидемия алкогольных отравлений: что пьет нищая Россия. И как планы правительства по борьбе с «Боярышником» могут ухудшить ситуацию

Ранее регулирование спиртосодержащих препаратов поручил ввести премьер-министр России Дмитрий Медведев. Поводом для этого стало массовое отравление людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник». В средство вместо этилового спирта, указанного на упаковке, был добавлен смертельно опасный метиловый спирт. В результате отравления метанолом в Иркутске погибли 72 человека. В связи с массовой гибелью людей в Иркутской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен запрет на продажу любых спиртосодержащих непищевых продуктов.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Утомленные Ельциным: почему Никита Михалков и патриоты боятся девяностых
Наталья Синдеева, Роман Баданин, Анна Монгайт подвели итоги года и рассказали, что ждать в 2017 году
Кто стоит за убийством российского посла: версии Белковского
«Деньги. Прямая линия»
17:00
В пятницу

Задайте вопрос экономисту Евгению Гонтмахеру
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2