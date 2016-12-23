Валюту от продажи госпакета «Роснефти» конвертировали в рубли

Валюту, полученную за 19,5% акций «Роснефти», уже конвертировали в рубли. Об этом сообщил министр финансов России Антона Силуанова, передает «Интерфакс».

«Конвертация осуществлена», — сообщил Силуанов в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

По словам главы Минфина, у ведомства и Банка России была задача — «минимизировать последствия от привлечения валютных ресурсов в страну на рынок». «С этой задачей мы справились», — заключил министр.

Силуанов пояснил, что укрепление рубля, наблюдавшееся на фоне сделки по приватизации «Роснефти», объясняется не конвертацией валютных поступлений, а ростом мировых цен на нефть. «Влияния этой сделки на курс никто не почувствовал», — подчеркнул глава Минфина.

Пакет акций «Роснефти» в начале декабря купили компания Glencore и Катарский суверенный фонд. В пятницу, 16 декабря, глава компании Игорь Сечин отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о перечислении денег от продажи акций в бюджет.

Glencore и Катарский суверенный фонд заявляли, что сумма сделки составила €10,2 млрд. Из них Glencore должен был заплатить €300 млн собственных средств, Катар — €2,5 млрд. Остальные средства обеспечиваются банками, в том числе итальянским Intesa Sanpaolo. В бюджет с учетом дивидендов «Роснефтегаза» должны были поступить €10,5 млрд (710,8 млрд руб.).