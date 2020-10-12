В Загребе мужчина открыл стрельбу возле здания правительства. Он ранил полицейского и покончил с собой

В Загребе мужчина открыл стрельбу на площади Святого Марка рядом со зданием правительства, ранен один полицейский. Преступник покончил с собой. Об этом сообщает телеканал N1.

Стрельба началась утром 12 октября, сообщается в твиттере хорватской полиции. В результате офицер полиции получил ранение, а нападавший скрылся. Позже мужчину, похожего по описанию на стрелявшего, нашли мертвым в близлежащем районе. Полиций установила, что он покончил с собой.

Источники телеканала рассказали, что раненый полицейский работает в качестве личной охраны членов правительства. Как пишет Croatia Week, он получил ранение в руку и два ранения в туловище, ему сделали операцию, сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии.

На площади Святого Марка расположены правительство, парламент и Конституционный суд Хорватии. Во время инцидента премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович не находился в правительственных зданиях, отметил источник N1.