В Выборге чиновника арестовали по делу о хищении 700 млн рублей. Это бюджет города на 2020 год
В Ленинградской области задержали председателя комитета финансов администрации Выборга по подозрению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте регионального СК. ТАСС уточняет, что суд арестовал чиновника на два месяца.
По версии следствия, в июле 2019 года чиновник использовал документы о проведенном капитальном ремонте зданий в Выборге и на их основании перевел более 700 миллионов рублей на счета подконтрольных юридических лиц. На самом деле здания не ремонтировали, а деньги передали обратно чиновнику.
В сообщении не указано имя подозреваемого, но, судя по сайту комитета, это Александр Болучевский.
Сумма в 700 миллионов рублей сопоставима с бюджетом Выборга, заметил «Коммерсант». В конце 2019 года Болучевский на заседании муниципального совета города отчитывался, что бюджет Выборга на 2020 год составит 712 миллионов рублей, а всего района — более пяти миллиардов рублей.
За последние четыре года только из федерального бюджета Выборгу выделили минимум 4,4 миллиарда рублей на реконструкцию зданий, выяснило издание из открытых источников. Еще 2,2 миллиарда выделили в 2016 году в рамках федеральной целевой программы «Культура России», еще два миллиарда — в 2019 году по программе финансирования комплексного развития инфраструктуры малых исторических поселений. Кроме того, на аналогичные цели областное правительство ежегодно выделяло по несколько сотен миллионов рублей.
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