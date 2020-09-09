В Великобритании приостановили испытания вакцины от коронавируса

Компания AstraZeneca и Оксфордский университет приостановили третью фазу испытаний вакцины от коронавируса после того, как у одного из участников исследования появилась серьезная побочная реакция. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление AstraZeneca.

Компания назвала приостановление исследования «обычной паузой» в случае «непредвиденного заболевания», не сообщив, чем именно заболел участник испытаний. По данным «Би-би-си», AstraZeneca проведет независимое расследование, чтобы узнать, связано ли ухудшение состояния испытуемого с введением вакцины против COVID-19.

Испытания третьей фазы вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, проходят в Великобритании, Бразилии, США и ЮАР. В испытаниях принимают участие около 30 тысяч добровольцев.

Знакомый с ситуацией анонимный источник рассказал The New York Times, что испытуемый, который почувствовал недомогание, присоединился к исследованию в ходе второй фазы в Великобритании. Источник отметил, что речь может идти о поперечном миелите, воспалении спинного мозга, которое часто вызвано вирусными инфекциями.

Российская вакцина «Спутник V» также находится на третьей фазе испытаний, в них примут участие 40000 человек. Как рассказал представитель центра Гамалеи Денис Логунов, на первых фазах исследования российской вакцины серьезных побочных эффектов у испытуемых не наблюдалось.