В Украине назвали «старой российской „дезой‟» материал CNN об операции по задержанию «вагнеровцев» в Беларуси

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал переводом «старой российской дезинформации» материал CNN о том, что ЦРУ якобы помогало Украине организовать спецоперацию по задержанию наемников ЧВК «Вагнера» в Беларуси. Об этом Подоляк сообщил «Укринформу».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в материале CNN не указаны ни имена, ни должности представителей спецслужб, которые якобы предоставили информацию телеканалу. Также он счел подозрительной быструю реакцию ФСБ на публикацию.

«Когда ранее официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил в медиа, чтобы поддержать и похвалить какой-то репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать. Теперь они „разгонят” эту историю со ссылкой на CNN. И случилось это накануне запланированной встречи Лукашенко с президентом России. Ситуация говорит сама за себя», — сказал Подоляк.

По его мнению, «украинские деятели из числа журналистов, политиков или бывших спецслужбистов» «подставили» CNN, предоставив каналу «перевод на английский старой российской „дезы‟, которая была опубликована впервые 6 августа 2020 года».

Ранее CNN, ссылаясь на источники в украинской разведке, сообщил, что Украина якобы получила от США деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ, чтобы задержать в Баларуси 33 россиян летом прошлого года.

По словам источников CNN, они нанимали россиян через подставную ЧВК, предлагая им по пять тысяч долларов в месяц за защиту нефтяных объектов в Венесуэле. На самом деле украинская разведка хотела получить данные о россиянах и выявить наемников ЧВК «Вагнера», подозреваемых в Украине в военных преступлениях.

В числе отобранных россиян были 28 человек, которых в Украине считают причастных к военному конфликту в Донбассе. Еще двое якобы присутствовали при запуске ракеты, сбившей малазийский «Боинг» MH17 в 2014 году, сообщил один из источников телеканала.

Представитель ФСБ России, комментируя материал CNN, заявил ТАСС, что данные телеканала «дополнительно свидетельствуют о том, что Украина по сути осуществляет силами своих спецслужб акты государственного терроризма». «Это обвинение на уровне международного уголовного суда, от этого уже не отвертеться», — сказал собеседник агентства.

В июле 2020 года в санатории под Минском задержали 33 россиян, которых власти Беларуси назвали наемниками ЧВК «Вагнера» и заподозрили в подготовке беспорядков накануне президентских выборов. По версии CNN, наемников хотели отправить в Украину и там задержать, однако из-за закрытия воздушных границ их доставили в Минск, где россиян задержали сотрудники КГБ Беларуси. Посольство России заявило, что задержанные работают охранниками и ехали через Беларусь в Стамбул. Впоследствии Беларусь передала задержанных России.