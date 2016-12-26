Турецким СМИ запретили освещать расследование убийства российского посла

Суд страны постановил, что появление в СМИ информации о расследовании и людях, имеющим к нему отношение, может стать препятствием для его проведения.

СМИ запрещено публиковать информацию о расследовании, а также фотографии убийства до тех пор, пока расследование не будет завершено.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в центре современного искусства в Анкаре. Его застрелил 22-летний Мевлют Алтынташ, попавший на выставку под видом охранника. После того как Алтынташ несколько раз выстрелил в спину российскому послу, он начал выкрикивать исламистские лозунги. Его застрелила полиция.