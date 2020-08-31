Тульского участкового задержали по подозрению в похищении и изнасиловании коллеги

В Туле задержали участкового полиции по подозрению в изнасиловании коллеги, сообщает местный портал Myslo. В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили задержание полицейского, его уволили «по отрицательным основаниям», сообщается на сайте ведомства.

Телеграм-канал «Омбудсмен полиции» опубликовал служебную записку, в которой говорится, что дознавательница отдела «Зареченский», капитан полиции Рогонова Ю.В. обратилась в СК с заявлением об изнасиловании. По ее словам, 27-летний коллега-участковый около 7:30 утра насильно запихнул ее в багажник машины, вывез в лес недалеко от деревни Прудное и изнасиловал.

По информации Myslo, ранее участковый и капитан жили вместе, но расстались, причиной преступления стала ревность.

В служебной записке говорится, что в отношении участкового Намазова Э.С. возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК — «насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему».

В областном управлении МВД также сообщили, что непосредственных руководителей участкового привлекли к дисциплинарной ответственности.