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В центре Москвы рабочий погиб при падении строительного подъемника
На улице Пречистенке в Москве упал строительный подъемник. В результате один рабочий погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
Падение произошло с высоты третьего этажа. Его причины выясняются.
При этом источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, подъемник был закреплен на высоте, и двое рабочих выпали из него. В результате один из них погиб, другой получил травмы.
Причины происшествия источник агентства не уточнил. На месте работают экстренные службы.
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