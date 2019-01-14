В центре Москвы рабочий погиб при падении строительного подъемника

На улице Пречистенке в Москве упал строительный подъемник. В результате один рабочий погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Падение произошло с высоты третьего этажа. Его причины выясняются.

При этом источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, подъемник был закреплен на высоте, и двое рабочих выпали из него. В результате один из них погиб, другой получил травмы.

Причины происшествия источник агентства не уточнил. На месте работают экстренные службы.