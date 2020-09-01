В центре Минска студенты устроили шествие. ОМОН начал задержания

В Минске на акцию протеста против результатов президентских выборов вышли студенты. Колонна прошла по проспекту Независимости в сопровождении милиционеров, в районе площади Победы силовики начали разгонять марш.

Фото: Студенческая инициативная группа

Глава МИД Беларуси Владимир Макей приехал в Минский государственный лингвистический институт. Студенты выстроились у здания с плакатами и предложили Макею подписать петицию за честные выборы — он и ректор отказались, передает «Наша Нiва».

Фото: Вадим Замировский / Tut.by

Tut.by также сообщал о задержании девушки, которая собирала подписи под аналогичной петицией у Белорусского национального технического университета. Студенты этого вуза тоже участвовали в марше на проспекте Независимости и встали в «цепь солидарности» на улице Свердлова.

На площади Победы милиция и ОМОН начали разгонять марш и задерживать студентов, точное число задержанных неизвестно.

С 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста, рабочие многих предприятий объявляли забастовки. Последняя крупная акция протеста прошла в Беларуси 30 августа, на нее вышли десятки тысяч человек.