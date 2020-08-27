В Минске на площади Независимости задержали более 70 человек

На площади Независимости в Минске силовики начали задерживать участников акции солидарности. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на своего журналиста Олега Груздиловича, который также задержан.

Обновление в 20:30. Правозащитный центр «Весна» сообщил, что всего были задержаны более 40 человек, среди которых были журналисты. Позже правозащитники уточнили, что число задержанных увеличилось до 76.

На площади находится около тысячи человек. Tut.by пишет, что сотрудники ОМОНа и милиции оцепили площадь и не выпускают людей. Издание отмечает, что силовики не применяют насилие, а просто заводят людей в автозаки.

Onliner передает, что мужчин по одному отводят в автозаки, девушкам «разрешают выйти из оцепления, хотя воспользоваться этой возможностью соглашаются не все». «Наша нива» пишет о «десятках задержанных»

Акция солидарности связана с действиями силовиков вечером 26 августа, когда они задерживали протестующих и заблокировали выходы и входы из Красного костела.