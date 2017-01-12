В Тбилиси ранили зятя президента Грузии

Информацию о ранении подтвердили в Министерстве внутренних дел Грузии, возбуждено уголовное дело по двум статьям об умышленном нанесении вреда здоровью и незаконном ношении огнестрельного оружия.

Отмечается, что Гогочури доставили в Центр неотложной помощи Республиканской больницы.

Седьмого января в Тбилиси напали на генерального директора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамия. Позднее в совершении нападения признался Рати Гачечиладзе, сын оппозиционного кандидата в президенты Грузии и бывшего владельца телекомпании «Маэстро». Гачечиладзе назвал свои действия «реакцией на физическое и моральное оскорбление» со стороны Гварамия. Возбуждено уголовное дело.