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Новости

В Татарстане застрелили бизнесмена, который два года назад убил напавших на его дом грабителей

1 сентября, 18:37
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В поселке Бугульме в Татарстане застрелили местного предпринимателя Евгения Деданина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева. В 2018 году Деданин убил двух грабителей, забравшихся к нему домой.

Как пишет Baza, в Деданина стреляли рядом с офисом его фирмы. Бизнесмена госпитализировали, однако он умер в больнице. Стрелявшего уже задержали, им оказался 54-летний Араик Мирзонян. Издание отмечает, что преступника удалось поймать, так как в момент инцидента рядом с бизнесменом оказался случайный свидетель.

Что стало мотивом преступления, пока неизвестно.

12 сентября 2018 года двое вооруженных мужчин напали на дом Деданина, связали бизнесмена, его супругу и знакомого и стали требовать деньги. Бизнесмену удалось освободиться, он взял кухонные ножи и ударил ими грабителей. Они умерли на месте от полученных травм. Позже выяснилось, что грабителей было трое. Третьего участника задержали и приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Против самого Деданина сначала возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны (часть 1 статьи 108 УК РФ). Однако на фоне общественного резонанса прокуратура Татарстана признала незаконным возбуждение дела в отношении Деданина.

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