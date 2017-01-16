В Татарстане придумали способ сохранить пост президента республики

В среду с Владимиром Путиным встретится госсоветник Татарстана, экс-глава республики Минтимер Шаймиев. На встрече может пойти речь о новом договоре Москвы и региона: в Казани рассчитывают с помощью него сохранить пост президента региона.

О том, что в среду Путин встретится с Шаймиевым, рассказал Дождю собеседник, близкий к администрации президента, и подтвердили источники в Кремле и руководстве Татарстана. С бывшими главами регионов президент встречается редко, но Шаймиев имеет уникальный для России пост государственного советника Татарстана, говорят собеседники Дождя. По словам одного из них, формальным поводом для встречи может стать 80-летие Шаймиева, которое он отмечает на днях.

По данным двух собеседников Дождя, в Казани нашли способ сохранить в этом единственном регионе пост президента республики, который 19 лет занимал Шаймиев, а сейчас сохраняет его преемник – Рустам Минниханов. Федеральный закон запрещает главам регионов наименоваться президентами.

Суть способа обойти федеральный закон в том, чтобы прописать должность президента в договоре о разграничении полномочий между республикой и Москвой, рассказывают собеседники Дождя. Договор по статусу ниже Конституции России, но выше федеральных законов. Он истекает в следующем году и нуждается в пролонгации. В республике предлагают сформулировать новый закон, где, в частности, решить и этот спорный вопрос в пользу сохранения важного с точки зрения имиджа региона поста президента Татарстана. Сейчас Минниханов – единственный из глав регионов, сохраняющий пост президента.

Один из собеседников не исключает, что схема, найденная в Казани, как и в целом продление договора, будет обсуждаться в закрытой части встречи Путина и Шаймиева.

Шаймиев хотел бы рассказать Путину о том, над чем сейчас работает, сообщил Дождю представитель правительства Татарстана. По его словам, это в том числе фонд «Возрождение», занимающийся восстановлением острова Свияжск и города Булгар.

Михаил Рубин, Елизавета Сурначева