В Таджикистане состоялись президентские выборы. Действующий президент баллотировался на пятый срок

Эмомали Рахмон. Фото: Wikimedia Commons

В выборах участвуют председатель аграрной партии Рустам Латифзода, представитель социалистов Абдухалим Гаффоров, Рустам Рахматзода из Партии экономических реформ и лидер Коммунистической партии Таджикистана Миродж Абдуллоев. Фаворитом считается действующий президент Эмомали Рахмон, который баллотируется на пятый срок.

Согласно действующему в Таджикистане законодательству, президент избирается сроком на 7 лет. Победителем станет кандидат, набравший более 50% голосов.

Несмотря на то, что один и тот же человек по закону не имеет права быть президентом больше двух сроков, это не касается действующего президента республики Эмомали Рахмона. В 2016 году в Таджикистане приняли поправки в Конституцию, которые признали его Лидером нации и разрешили ему избираться неограниченное количество раз. Тогда, по данным ЦИК, за поправки проголосовали 94,5% избирателей.

В мае в стране прошли парламентские выборы, которые ОБСЕ раскритиковала за отсутствие реальных политических альтернатив и жесткую контролируемую среду. Организация призвала обеспечить наблюдение и доступ журналистов на участки и сократить вмешательство госорганов в избирательный процесс.