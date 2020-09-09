В Сургуте столкнулись катер и баржа. Погибли четверо человек

В Сургуте столкнулись баржа и пассажирский катер, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы города Алексея Жердева.

Инцидент произошел вечером 9 сентября на реке Черная.

На катере находились восемь человек. Четверо из них пострадали, четверо погибли. По данным Пятого канала и «Известий», среди пассажиров был ребенок трех лет. Телеграм-канал «112» пишет, что его доставили в госпиталь вместе с другими пострадавшими.

«Сургут 24» сообщает, что водитель катера погиб на месте — его зажало в салоне катера. Еще троих человек смогли достать из воды, но реанимировать не удалось.

На барже никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительной информации, катер шел на высокой скорости и врезался в пришвартованную у берега плоскодонную баржу.