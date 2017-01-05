Власти Турции уточнили национальность устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле

Вооруженный мужчина, который расстрелял 39 человек в клубе Стамбуле 1 января, может быть уйгуром, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя премьер-министра Турции Вейси Кайнака.

Кайнак сообщил, что власти Турции установили все связи и локации, в которых может находится нападавший. По его словам, нельзя исключать, что предполагаемый террорист покинул Турцию. Из-за этого будут проведены две операции, за рубежом и на территории Турции.

Также, по словам Кайнака, нападающий действовал один, но у него могли быть помощники. При этом издание Hurriyet Daily News со ссылкой на данные спецслужб Турции сообщает, что нападавших на ночной клуб в Стамбуле могло быть двое. Издание отмечает, что предполагаемый террорист мог также сменить одежду в клубе, чтобы избежать преследования. Очевидцы также сообщают, что на клуб могли напасть два человека.

Издание также сообщает, что спецслужбы установили связи предполагаемого террориста с тремя мсемьями в Турции. Нападавший готовился к атаке на клуб около 15 дней в Стамбуле, и у него были связи в трех других городах Турции.

Ночью 1 января произошел теракт в одном из ночных клубов Стамбула — мужчина открыл стрельбу по посетителям заведения. В результате атаки погибли 39 человек, в том числе гражданка России. Еще около 70 человек получили ранения.

Глава МИД Турции сообщил, что правоохранительные органы страны установили личность совершившего теракт, но не раскрыл деталей о нем. Также турецкая полиция задержала в городе Измир пятерых предполагаемых участников террористической организации «Исламского государства».