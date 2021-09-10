В США введут обязательную вакцинацию сотрудников частных компаний 

В США вводится обязательная вакцинация от коронавируса для сотрудников госучреждений и частных компаний со штатом больше 100 человек. Об этом в обращении к американцам заявил президент Джо Байден.

В случае отказа от вакцинации сотрудники компаний со штатом более 100 человек будут обязаны раз в неделю сдавать тест на коронавирус.

Обязательно привиться от коронавируса также должны будут большинство чиновников, медработников и учителей, работающих в государственных школах, а также государственных подрядчиков.

Байден заявил, что около 80 миллионов американцев еще не сделали прививки от коронавируса. «И я хочу сказать непривитым американцам следующее: чего еще ждать? Что еще нужно увидеть? Мы сделали прививки бесплатными, безопасными и удобными. Вакцина одобрена FDA. Более 200 миллионов американцев сделали хотя бы один укол. Мы были терпеливы, но терпение наше на исходе», — сказал американский президент.

По официальным данным, в США за время пандемии коронавирусом заразились более 40 миллионов человек, умерли более 650 тысяч пациентов. Полностью цикл вакцинации от COVID-19 прошли более 175 миллионов американцев, а хотя бы одну дозу вакцины получили более 200 миллионов человек.

В конце июля первыми в США обязательную вакцинацию для госслужащих ввели власти Калифорнии и Нью-Йорка. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио тогда же призвал ввести аналогичные меры в частных компаниях.

Фото на превью: John Locher / AP