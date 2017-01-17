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В США скончался последний ступивший на Луну астронавт

Новости
00:32, 17 января
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В США во возрасте 82 лет скончался астронавт, последним побывавший на Луне, сообщает НАСА.

«Мы опечалены потерей астронавта НАСА в отставке Джина Сернана, последнего человека, ступившего на Луну», — говорится в сообщении ведомства.

Сернан родился в 1934 году в Чикаго.

Он был командиром корабля «Апполон-17», экипаж которого в декабре 1972 года высадился на Луне.

Всего в космосе Сернан побывал трижды.

На Луну в ходе нескольких миссий высаживались 12 американских астронавтов. Первыми и самыми известными были Нил Армстронг и Базз Олдрин, экипаж «Апполона-11».

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