В США скончался последний ступивший на Луну астронавт

В США во возрасте 82 лет скончался астронавт, последним побывавший на Луне, сообщает НАСА.

«Мы опечалены потерей астронавта НАСА в отставке Джина Сернана, последнего человека, ступившего на Луну», — говорится в сообщении ведомства.

We are saddened by the loss of retired NASA astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon. https://t.co/Q9OSdRewI5 pic.twitter.com/gPdFTnXF2C — NASA (@NASA) 16 января 2017 г.

Сернан родился в 1934 году в Чикаго.

Он был командиром корабля «Апполон-17», экипаж которого в декабре 1972 года высадился на Луне.

Всего в космосе Сернан побывал трижды.

На Луну в ходе нескольких миссий высаживались 12 американских астронавтов. Первыми и самыми известными были Нил Армстронг и Базз Олдрин, экипаж «Апполона-11».