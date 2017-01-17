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В США скончался последний ступивший на Луну астронавт
В США во возрасте 82 лет скончался астронавт, последним побывавший на Луне, сообщает НАСА.
«Мы опечалены потерей астронавта НАСА в отставке Джина Сернана, последнего человека, ступившего на Луну», — говорится в сообщении ведомства.
We are saddened by the loss of retired NASA astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon. https://t.co/Q9OSdRewI5 pic.twitter.com/gPdFTnXF2C— NASA (@NASA) 16 января 2017 г.
Сернан родился в 1934 году в Чикаго.
Он был командиром корабля «Апполон-17», экипаж которого в декабре 1972 года высадился на Луне.
Всего в космосе Сернан побывал трижды.
На Луну в ходе нескольких миссий высаживались 12 американских астронавтов. Первыми и самыми известными были Нил Армстронг и Базз Олдрин, экипаж «Апполона-11».
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