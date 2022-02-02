В США предсказывающий весну сурок умер перед «Днем сурка»

В американском штате Нью-Джерси умер сурок по имени Мел, предсказывающий наступление весны. Об этом сообщается в фейсбуке в группе Клуба сурка из Миллтауна.

Сурок умер 31 января. 2 февраля в США отмечается «День сурка».

«С прискорбием должны вам сообщить, что Миллтаунский Мел ушел за радугу. Учитывая, что средняя продолжительность жизни сурков составляет около трех лет, это событие не стало для нас шоком, но Мел покинул нас сложное время года, когда большинство сурков находятся в спячке», — говорится в сообщении.

В Клубе сурка отметили, что не смогут найти замену Мелу до весны.

Из-за смерти Мела в Миллтауне празднование «Дня сурка» в этом году отменено, сообщает USA Today.

Мел был знаменитостью Миллтауна благодаря предсказаниям в «День сурка» 2 февраля. По поведению животного американцы определяют, скоро ли наступит весна. Если животное, вылезая из норы, видит свою тень, то это означает ранний приход весны, а если сурок прячется обратно в нору, то считается, что холода продлятся еще шесть недель.