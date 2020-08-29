В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом

У 25-летного жителя американского штата Невада генетически подтвердили повторное заражение коронавирусом. Об этом сообщила группа ученых из университета и Лаборатории общественного здравоохранения Невады, передает CNN.

Впервые COVID-19 диагностировали у пациента в апреле, у него был кашель, головная боль и тошнота. Примерно 27 апреля ему стало лучше, после чего тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат.

31 мая мужчина снова обратился в больницу из-за лихорадки, головной боли и кашля, его госпитализирован с подозрением на COVID-19. Генетическое исследование обоих образцов вируса показало, что это два разных заражения.

При повторной заражении симптомы оказалось более тяжелыми, и мужчине понадобилась постоянная кислородная поддержка.

Этот случай стал первым подтверждением в США повторного заражения коронавирусом.

Директор лаборатории в Неваде Марк Пандори заявил, что пока неясно, как долго может сохраняться иммунитет от COVID-19 и насколько хорошо антитела могут защитить от повторного заражения.

Ранее ученые из Гонконгского университета впервые доказали возможность повторного заражения COVID-19. Кроме того, еще два таких случая подтвердили в Нидерландах и Бельгии.

Фото: Никеричев Андрей / агентство «Москва»