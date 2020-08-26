В США арестовали россиянина по подозрению в организации киберпрестуления

В США арестовали 27-летнего гражданина России Егора Крючкова по подозрению в сговоре с целью совершения киберпреступления. Об этом говорится на сайте американского Минюста

Его задержали 22 августа в Лос-Анджелесе.

Согласно материалам дела, Крючков прилетел в США по туристической визе. Примерно во второй половине июля он предлагал один миллион долларов сотруднику неназванной компании в Неваде, чтобы тот установил на свой рабочий компьютер вредоносное ПО.

Следствие полагает, что оно должно было предоставить Крючкову и его сообщникам доступ к информационной системе этой компании. Украденные данные они собирались использовать для шантажа, угрожая обнародовать их в случае, если им не заплатят.

В сообщении Минюста сказано, что сотрудник неоднократно встречался с Крючковым. Когда с ним связались представители ФБР, Крючков выехал из города Рино в штате Невада в Лос-Анджелес и попросил знакомого купить ему авиабилет, чтобы покинуть страну. 22 августа россиянин был задержан.

Посольство России в США сообщило «Интерфаксу», что знает об аресте Крючкова и окажет ему необходимое консульско-правовое содействие.